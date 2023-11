Lewica już działa w Sejmie w sprawie aborcji. Przedstawiono propozycje

Donald Tusk do członków PO: Głosowanie ws. marszałek Witek będzie pierwszym poważnym testem

- Zwycięstwo dali nam ludzie. Polki i Polacy wygrali te wybory. Nie my, nie kandydujący. Musimy mieć to bardzo mocno zakodowane w głowach i sercach. To wyborcy wygrali te wybory. Otrzymaliście mandaty od nich. Ale teraz zlecają nam bardzo konkretną, ciężką pracę. Naród swoje wykonał, a teraz jego przedstawiciele muszą naprawić Polskę - powiedział przed pierwszym posiedzeniem Sejmu lider PO Donald Tusk