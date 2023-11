Pierwsze posiedzenie Sejmu nie zakończy się w poniedziałek?

Szymon Hołownia "nie wyobraża sobie" poparcia dla Elżbiety Witek

A czy posiedzenie Sejmu może być przedłużone, by uchwała mogła być procedowana już na inaugurującym posiedzeniu?



- Absolutnie nie wykluczamy tego, że to posiedzenie zostanie przedłużone, bo jest wiele spraw, którymi trzeba się zająć. I dzisiejszy dzień do wieczora może okazać się za krótki. A my chcemy odejść od założenia, które było w czasach rządów PiS-u, że Sejm obraduje nocą i przepychane są nocą różnego rodzaju decyzje. Nie, odpowiedzialny Sejm pracuje i obraduje przede wszystkim w ciągu dnia - mówił poseł Polski 2050.



- Dziś na pewno o tym się dowiemy, jest taki scenariusz - zapowiedział.



Z kolei Szymon Hołownia, lider Polski 2050, który według umowy koalicyjnej ma zostać marszałkiem Sejmu stwierdził: "dzisiaj nie zdążymy zrobić wszystkiego, jutro będziemy musieli spotkać się znowu. I pewnie za tydzień".



Hołownia stwierdził jednocześnie, że "nie wyobraża sobie", aby Polska 2050 mogła poprzeć kandydaturę Elżbiety Witek na wicemarszałek Sejmu. - Mamy bardzo poważne wątpliwości co do tego co robiła pani Elżbieta Witek jako marszałek Sejmu, damy temu wyraz w głosowaniu - dodał nie przesądzając jednak, czy Polska 2050 zagłosuje przeciw Witek, czy wstrzyma się od głosu.