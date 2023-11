Jak zagłosuje opozycja w sprawie kandydatury Elżbiety Witek?

"Parlamentaryzm to nie tylko forma rządów, ale i odpowiedniej debaty publicznej. Jej podstawą są normy prawne i społeczne. "Trzeba to anulować, bo przegramy" to ich zaprzeczenie. Dlatego nie wyobrażam sobie głosowania za p. Witek" - komentował Krzysztof Brejza.

"Witek na stanowisku wicemarszałek? Wolne żarty!" - napisał Jarosław Wałęsa.

"Pani Witek zamiast ubiegać się o funkcję wicemarszałka powinna ubiegać się o dobrego adwokata" - ocenił Roman Giertych.

"Marszałek Witek zarządziła reasumpcję posługując się kłamstwem. Celem była likwidacja wolnych mediów. Było to ostentacyjne przekroczenie uprawnień. Postawiła się ponad prawem. Jeśli na serio traktujemy parlamentaryzm, prawo i przyzwoitość, to jutro jest szansa to potwierdzić" - stwierdził Michał Szczerba.

"Mam nadzieję, że Pani Elżbieta Witek nie zostanie wybrana do prezydium Sejmu. Polityk łamiąca notorycznie prawo, regulamin Sejmu, polityczna sługa Kaczyńskiego nie może być we władzach Sejmu" - ocenił były premier Leszek Miller.

"Pani Witek jest antytezą Marszałka Sejmu. Łamała regulamin, poniewierała Konstytucję, była posłuszną córą swojej partii zamiast budować współpracę. Nie wyobrażam sobie jej jako wicemarszałkini Sejmu tej kadencji" - wskazał Krzysztof Śmiszek.