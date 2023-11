Andrzej Duda wskazuje Rosję, jako zagrożenie dla niepodległości Polski

- Niechże efekt tej pamięci historycznej, budującej się od 105 lat, której jesteśmy kontynuatorami, będzie dla nas najważniejszym drogowskazem na przyszłość, gdy mówimy o naszym państwie, naszej niepodległości, suwerenności. Mamy Polskę w pełni suwerenną znowu od 34 lat. Wyrwaliśmy się, dzięki znów naszej upartości narodowej, niezłomności pokolenia moich dziadków i rodziców, spod sowieckich okowów, gdy Polska w pełni suwerenna nie była, a można powiedzieć, że w pełni niepodległa nie była, skoro wbrew naszej woli stacjonowały tutaj wojska sowieckie - dodał.



- Nie trzeba nikomu, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku mówić, kto jest współczesnym zagrożeniem dla naszej suwerenności i naszej niepodległości. Dzisiaj przyjmujemy w naszym kraju, pod naszymi dachami, uchodźców z Ukrainy. Cały czas u nas są, bo napaść rosyjska zniszczyła ich domy, zabrała ich ziemię, pozbawiła wielu z nich nadziei. I dziesiątki, setki tysięcy z nich (pozbawiła) bliskich. Bo napaść rosyjska nadal zagraża egzystencji ich państwa. Czy możemy być pewni, że imperializm rosyjski zatrzyma się tam, na okupowanych przez Rosję ziemiach Ukrainy? Otóż powiem wprost: możemy być pewni, że się nie zatrzyma, jeśli nie zostanie zatrzymany, jeśli nie zostanie skarcony. Rosyjski imperializm będzie szedł dalej, będzie chciał zagarniać kolejne narody, odbierając im ich wolność, ich państwa, ich siłę i potencjał, wykorzystując go dla własnych celów, własnych interesów. My Polacy znamy to znakomicie ze swojej historii. Musimy uczynić wszystko, by nigdy więcej nie stało się to naszym udziałem. Musimy wspierać naszych ukraińskich sąsiadów w ich walce o ocalenie swojego państwa. Ale musimy także budować siłę naszego. Tak, jak chcieli tego ojcowie naszej niepodległości. Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo - podkreślił prezydent



Prezydent mówił następnie o konieczności budowy potencjału naszej armii, by "była w stanie obronić Polskę w przypadku agresji z zewnątrz". - By była w stanie stanąć do walki, nawet przeciwko armii rosyjskiej, gdyby chciała tutaj przyjść. Ale przede wszystkim, by dawała gwarancję, że armia rosyjska Polski nie zajmie. Bo tylko perspektywa klęski w Polsce, wstydu i hańby, może rosyjski imperializm zatrzymać. Dlatego programy zbrojeniowe, które rozpoczęliśmy, muszą być w pełni zrealizowane: zarówno jeśli chodzi o zakupy, jak i o zwiększenie potencjału osobowego naszej armii. To kwestia dziejowa, fundamentalna, dla naszego istnienia - podkreślił.



- Jesteśmy dziś częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na szczęście gwarantem siły naszego Sojuszu jest nasz największy sojusznik, Stany Zjednoczone - dodał.



Andrzej Duda: Zbudujmy drugą największą armię w Europie

- Możemy się dzisiaj spierać, ale pamiętajmy tą lekcję. Dziś nie wiemy tak do końca, kto naprawdę ma rację w naszych tutaj politycznych sporach. To pokaże dopiero przyszłość, mam nadzieję piękna i wspaniała dla Rzeczpospolitej, dzięki naszej mądrości. Budujmy sojusze, umacniajmy nasze państwo. Piszą dzisiaj: Polska buduje drugą największą armię w Europie. Tak, niech piszą, ale niech Polska ją zbuduje. Spierajmy się, dyskutujmy, ale niech w tym wszystkim Polska niepodległa, suwerenna jest najważniejsza. A niepodległa, suwerenna jest wtedy, gdy my sami decydujemy o naszych najważniejszych sprawach. Kiedy to nasz parlament podejmuje najważniejsze dla Polski decyzje, decydując o jej przyszłości i jej kształcie. Wtedy gdy to wszystko dzieje się pod kontrolą wyborczą i referendalną naszych rodaków, a nie innych państw i narodów. Ile razy inni za nas decydowali, tyle razy się to nieszczęśliwie dla nas kończyło. Bądźmy w sojuszach, ale mądrze. Uczestniczmy w międzynarodowych organizacjach, ale mądrze. Niech zawsze polski interes będzie dla nas na pierwszym miejscu. Ale niech też zawsze pozostaną nam w pamięci słowa, które wypowiedział Wincenty Witos, patrząc na odradzającą się ojczyznę. I powiedział ją o wielkiej części społeczeństwa, o polskich chłopach, dziś powiedzielibyśmy rolnikach: Nawet w najtrudniejszych chwilach polski chłop zachował wiarę., zachował narodowość i zachował ziemię. I to był fundament istnienia państwa, które także i właśnie dzięki temu zdołało się odrodzić - podkreślił prezydent.