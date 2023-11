O tym, że przesłanką do aborcji może być zła kondycja zdrowia psychicznego, potwierdził już m.in. rzecznik praw pacjenta. Środowiska pro-life twierdzą jednak, że czynnikiem szczególnie wpływającym na wzrost liczby aborcji byłyby wytyczne MZ. Dlatego zalały ministerstwo petycjami, a negatywnie na temat wytycznych wypowiedział się nawet Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

Odwołanie ostatniego posiedzenia zespołu może więc wyglądać na kapitulację PiS przed środowiskami pro-life i Episkopatem. Inaczej jednak wynika z wypowiedzi rzeczniczki MZ Iwony Kani.

Informuje nas, że odwołanie nastąpiło „z przyczyn organizacyjnych” i choć obecnie nie został wyznaczony nowy termin posiedzenia, „ustalenia dotyczące dalszych prac zespołu zostaną dokonane w przyszłym tygodniu”. Z jej wypowiedzi wynika, że wytyczne wciąż mogą zostać przyjęte. Zauważa, że zgodnie z zarządzeniem ministra zespół zakończy prace z dniem akceptacji wytycznych przez szefa resortu. – W związku z tym opracowanie wytycznych jest warunkiem niezbędnym do zakończenia prac tego gremium – podkreśla Kania.

Problem w tym, że w poniedziałek podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu. Co prawda ministrowie wciąż będą pełnić swoje obowiązki, ale zdaniem konstytucjonalistów powinni się skupić na administrowaniu i nie podejmować decyzji o dużym kalibrze politycznym. Z tego powodu nasze źródła w MZ twierdzą, że wytycznych już nie będzie.

Oznaczałoby to, że ze sprawą aborcji będzie musiała się uporać nowa koalicja rządząca. A ta będzie miała problem z decyzyjnością w tym temacie. Co prawda KO i Lewica chcą zalegalizować aborcję do 12. tygodnia ciąży, ale Trzecia Droga opowiada się za referendum. Próbę legalizacji zawetowałby prezydent. Dlatego lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty ogłosił już, że „aborcja w tym Sejmie nie przejdzie”.