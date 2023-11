Władimir Putin testuje Zachód. A ten nie reaguje

Rozporządzenie Putina przewiduje, że „detaliczni inwestorzy” nie mogą wypłacać z nich więcej niż 100 tys. rubli (ok. 1 tys. dolarów). Wydaje się, że rosyjski prezydent podpisał dokument tylko po to, by wysondować reakcję Zachodu.

Presja na zagranicznych brokerów

– Ta decyzja ma wywrzeć presję na (zagranicznych) brokerów, by uzyskali od swoich władz zgodę na wygodną dla nas wymianę aktywów – komentuje rosyjski ekonomista Dmitrij Potapenko, nieco zdziwiony tą próbą. – Wygląda to niezbyt solidnie, a następnym krokiem może być pełne odcięcie rosyjskich giełd od światowych – przestrzegł.

Putin podpisał ukaz kilka dni po objęciu amerykańskimi sankcjami giełdy w Petersburgu. Doprowadziło to do spadku wartości papierów wartościowych, spadku wartości samej giełdy, a w rezultacie do zmian jej szefostwa. Co i tak nie uwolniło jej od sankcji.

Siła prawdziwych amerykańskich sankcji musiała wywrzeć wrażenie na Kremlu. Po USA serię kolejnych wprowadziła też Wielka Brytania, a grupa G7 zaczęła rozważać zablokowanie handlu rosyjskimi diamentami.

Jednocześnie pojawiły się informacje (m.in. w „Wall Street Journal”), że rosyjska dyplomacja nieomal żebrze w różnych krajach o zwrócenie Rosji silników helikopterowych sprzedanych wcześniej. Akcja miała objąć Egipt, Pakistan i Brazylię. Najprawdopodobniej to skutek serii celnych uderzeń ukraińskich wojsk na lądowiska rosyjskich helikopterów, ale też świadectwo kiepskiej kondycji rosyjskiego przemysłu oraz kasy państwowej. Wcześniej zamiast żebrać, po prostu by je odkupili, znacznie przepłacając.