Mularczyk był pytany o słowa Grzegorza Schetyny, który stwierdził, że Radosław Sikorski byłby dobrym szefem MSZ w rządzie Donalda Tuska.



Mularczyk o Sikorskim na czele MSZ: Kandydat z najgorszych snów

- To jest kandydat z najgorszych snów, kandydat, który przygotowywał grunt pod reset rosyjsko-niemiecki, który uczestniczył w tych wszystkich konszachtach z Putinem, który liczył, że da mu to szansę na karierę międzynarodową, stanowisko sekretarza generalnego NATO. Jak się to skończyło wszyscy pamiętamy - (Donald) Tusk wykiwał Sikorskiego i wyjechał do Brukseli - odpowiedział Mularczyk.



Radosław Sikorski przygotowywał grunt pod reset rosyjsko-niemiecki, który uczestniczył w tych wszystkich konszachtach z Putinem Arkadiusz Mularczyk, wiceszef MSZ

- To jest autor wielkich porażek polskiej dyplomacji. Mimo świetnego oksfordzkiego języka niewiele więcej wynikało z działalności Sikorskiego jako szefa polskiej dyplomacji - dodał.



Wiceszef MSZ o Włodzimierzu Karpińskim: Immunitet nie obejmuje czynów, o które jest podejrzany

Mularczyk był też pytany o sprawę Włodzimierza Karpińskiego, który zadeklarował, że obejmie mandat europosła w związku z czym wyjdzie z aresztu, w którym przebywa w związku z toczącą się przeciwko niemu sprawą o korupcję. Karpiński ma objąć mandat zwolniony przez Krzysztofa Hetmana, który w wyborach z 15 października zdobył wywalczył mandat posła.