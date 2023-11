Gościem Jacka Nizinkiewicza w programie #RZECZoPOLITYCE był dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. marketingu politycznego. Podczas rozmowy ekspert odniósł się między innymi do decyzji Andrzeja Dudy o powierzeniu misji formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

Mirosław Oczkoś: Andrzej Duda jest po prostu nieodrodnym synem PiS i próbuje coś ugrać

Jak ocenił Oczkoś, „Andrzej Duda jest po prostu nieodrodnym synem PiS i próbuje coś ugrać”. - Być może – gdyby sam miał podejmować decyzje – nie byłoby drugiego dna, czyli marszałka seniora z PSL. Tylko byłoby normalnie, według PiS. Prezydent Duda jest słabym politykiem, bez własnego zaplecza. Nie miał wyboru – jak by to wyglądało w oczach wiernego elektoratu, gdyby dwukrotnie desygnowany i wybrany na prezydenta sprzeniewierzyłby się i powierzył misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi? To było logiczne i oczywiste, a wszystko, co się dzieje dalej, to są próby różnych gier – każdy gra coś innego, każdy chce coś innego ugrać - powiedział specjalista ds. marketingu politycznego.

Zdaniem eksperta, ci, którzy mówią o jakimś micie PiS, chcieliby zobaczyć taki mit. - Tego mitu nie ma – okazało się, że partia, która nie była przygotowana na oddanie władzy, to kolos na glinianych nogach - stwierdził. - Bardzo przeszacowujemy zdolności nadprzyrodzone Jarosława Kaczyńskiego. Oficjalnie się mówi, że prezes PiS ma teraz grypę, a nieoficjalnie – po prostu ma depresję. I trudno się dziwić, kiedy dostaje się taki łomot, a myśli się, że wszystko będzie fantastycznie - zaznaczył Oczkoś.

Oczkoś: Mateusz Morawiecki jest postacią tragiczną

Jak ocenił specjalista ds. marketingu politycznego, „Mateusz Morawiecki jest postacią tragiczną, jeśli chodzi o polską politykę”. - Doszedł do takiego momentu, że drogi powrotnej nie ma. Nikt inny nie przyjąłby tej misji, bo wszyscy rozsądni ludzie wiedzą, że rządu się zbudować nie da - stwierdził Oczkoś. - Prezydent gra w grę pod tytułem „może uda mi się zbudować jakieś środowisko, ale wolę się nie narażać elektoratowi”. Andrzej Duda ma właściwości, jakie ma – nigdy nie był przywódcą i nigdy się nie starał być przywódcą czegokolwiek. Koło historii wyrzuciło go z napisem „prezydent”. Natomiast ma swojego ministra Mastalerka, który próbuje ugrać politycznie więcej, niż się da. Pytanie, czy to nie powyżej jego możliwości - dodał.