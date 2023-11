Nieoficjalnie: Polityk, przebywający w areszcie, przyjął mandat europosła

Karpiński ma objąć mandat europosła zwolniony przez Krzysztofa Hetmana (Trzecia Droga), który uzyskał mandat posła do Sejmu w wyborach z 15 października.



Czytaj więcej Wybory Siedzący w areszcie Włodzimierz Karpiński zostanie europosłem Były sekretarz Warszawy i minister w rządzie PO-PSL zostanie zwolniony z aresztu jeśli przyjmie zwolniony przez Krzysztofa Hetmana mandat w europarlamencie. To przypadek bez precedensu.

Dlaczego Włodzimierz Karpiński ma prawo do objęcia mandatu?

Pierwsza w kolejności do objęcia mandatu po Hetmanie była Joanna Mucha, ale ona również weszła do Sejmu z list Trzeciej Drogi. Z kolei drugi w kolejności do objęcia zwolnionego mandatu, Riad Haidar, zmarł w maju.

W efekcie prawo do objęcia mandatu uzyskał Karpiński.