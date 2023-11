Turecki parlament bez Coca Coli. Przez wojnę w Izraelu

Utworzenie w Warszawie strefy czystego transportu przyniosłoby efekty szybsze, niż można się spodziewać. Dzięki takiemu rozwiązaniu do 2027 roku zniknęłaby między innymi połowa tlenków azotu, a do 2025 – połowa pyłów zawieszonych emitowanych przez pojazdy - wynika z nowego raportu TRUE Initiative (The Real Urban Emissions Initiative).