- Rozmowy koalicyjne idą dzisiaj dobrze. Wszystko wskazuje na to, że przed 13 listopada będzie można powiedzieć: panie prezydencie, jesteśmy gotowi nie tylko na poziomie zapowiedzi, ale też na poziomie umowy koalicyjnej - zapowiedział polityk Nowej Lewicy.



Krzysztof Gawkowski: Kluczowe jest dopięcie spraw w prezydium Sejmu

Gawkowski nie chciał jednak potwierdzić, czy w nowym rządzie obejmie stanowisko wicepremiera i ministra cyfryzacji.



- Najlepszym gwarantem bezpieczeństwa jest to, aby patrzeć na to co się dzieje w polityce spokojnie. Nie mówić, że się będzie, że nie będzie. Trzeba czekać. Dzisiaj kluczową sprawą jest dopięcie spraw w prezydium Sejmu. Jeśli to zrobimy wszystko będzie łatwiejsze - stwierdził.



Polityk był następnie pytany na ile Nowa Lewica jest pogodzona z tym, że marszałkiem Sejmu zostanie 13 listopada Szymon Hołownia?