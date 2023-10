Ile PiS wydało na kampanię referendalną? Nigdy się nie dowiemy

„Jeżeli wydatków na ten cel (kampania referendalna – przyp. aut.) partie dokonywały z ich Funduszy Wyborczych, co oznaczałoby jednak, że wydatkowały środki na ten cel niezgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, wydatki te powinny zostać wówczas wykazane w części sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, dotyczącej wydatków poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym” – precyzuje PKW w odpowiedzi.

Według nieoficjalnych informacji „Rz”, PiS takich wydatków nie wykaże – ciężar kampanii referendalnej wzięły bowiem na siebie fundacje państwowych spółek – ale one również nie muszą składać sprawozdań finansowych z wydatków w PKW. Jak pisała „Rzeczpospolita” udział w kampanii referendalnej wzięło aż 12 fundacji spółek skarbu państwa w tym Poczty Polskiej, PZU czy PGZ.

Bardzo drogie wybory

Referendum to nie tylko koszty kampanii ale również organizacji, które są pokrywane z rezerwy celowej budżetu państwa Kancelarii Premiera. To koszty m.in. Krajowego Biura Wyborczego, komisarzy wyborczych i ich obsługi. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację posła Tomasza Treli z Lewicy wynika, że na organizacje referendum została przeznaczona kwota ponad 14 mln złotych. Nie oznacza to jednak, że tyle kosztowała. Szef Krajowego Biura Wyborczego ma aż pięć miesięcy na podanie ostatecznych kosztów organizacji referendum.

Również wiele miesięcy będziemy musieli poczekać na pełne koszty kampanii wyborczych partii, które startowały w wyborach (komitety wyborcze mają na to czas 3 miesięcy od dnia wyborów) oraz wydatków na wybory parlamentarne (aż 5 miesięcy). Ze wstępnych szacunków wynika, że mogą być one w sumie nawet dwukrotnie większe niż cztery lata temu, kiedy to wydaliśmy 172,4 mln zł.