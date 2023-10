Wojna w Izraelu: Donald Trump zaapeluje do Beniamina Netanjahu, by podał się do dymisji?

Donald Trump w prywatnych rozmowach ma wyrażać nadzieję, że po ataku Hamasu na Izrael Beniamin Netanjahu zostanie usunięty ze stanowiska premiera Izraela - pisze magazyn "The Rolling Stone".



Aktualizacja: 13.10.2023 06:06 Publikacja: 13.10.2023 05:58