„Wiadomości” TVP przemilczały informację o dymisji najważniejszych generałów. Minister obrony narodowej nie chciał odpowiadać na pytania o odejście szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcy Operacyjnego gen. Tomasza Piotrowskiego. Prezydent Andrzej Duda nie podziękował generałom za ich służbę, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego skupił się na ogólnikach, a prezydent nie chce zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To w skrócie reakcja obozu władzy na trzęsienie ziemi w polskim wojsku. Rządzący udają, że nic się nie stało.



Zmowa milczenia PiS w sprawie afery wizowej

Zmowa milczenia obowiązuje PiS również w sprawie afery wizowej. Premier, prezydent, minister spraw zagranicznych udają, że tematu nie ma. Podobnie jak prokuratura. Zdymisjonowany wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk do dzisiaj nie usłyszał zarzutów. PiS próbuje przemilczeć niewygodne dla siebie kwestie - nie tylko nieszczelnego muru na granicy polsko-białoruskiej, ale również handlu wizami w MSZ. Faktem jest, że gdyby Donald Tusk publicznie nie poinformował o planach rządu dotyczących rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich, co miało skutkować możliwością zatrudnienia w Polsce do 400 tysięcy pracowników, to rozporządzenie weszłoby w życie.

Fakty kłócą się z narracją PiS o tym, że rząd Mateusza Morawieckiego strzeże Polaków przed nielegalnymi migrantami. Na pytanie referendalne: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?” PiS faktycznie odpowiedział: TAK! Jeśli chodzi pytanie: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?” - co z tego że PiS wybudował mur, skoro jest on dziurawy jak szwajcarski ser, bo od stycznia do połowy września 2023 r. uchodźcy ponad 30 tys. razy pokonali zaporę na granicy z Białorusią, około 13 tys. z nich przedostało się do Niemiec. PiS w słowach jest mocne, ale w czynach słabe.

Jak połączyć atak Hamasu na Izrael z Tuskiem

„Wtargnięcie Hamasu na teren Izraela to sygnał dla Polski. Jak trzeba przyłożyć się do strzeżenia granic państwa. Z Tuskiem tego nie będzie. Oni rozbrajali PL i chcą rozbierać zaporę. To dzieci we mgle. Warto mieć to w pamięci w niedzielę.”- napisał Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Podobne wpisy popełnili m.in. szef MSZ Zbigniew Rau, czy wiceszef MON Marcin Ociepa. PiS wykorzystuje terrorystyczne zamachy do kampanii wyborczej i straszenia opozycją. Co to oznacza? Władza wystraszyła się, że przestanie kojarzyć się wyborcom z bezpieczeństwem. A powodów dla których może tak być, jest więcej.