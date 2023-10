Marek Kuchciński otrzymuje pieniądze za walkę z komunizmem

Nie wiadomo, jakie świadczenia wynikające ze statusu działacza opozycji pobiera – czy świadczenie pieniężne, czy też wyrównawcze do emerytury (Kuchciński pobiera emeryturę od 2020 r. – rocznie ok. 57 tys. zł – tak podał w oświadczeniu majątkowym za 2022 r.). W pierwotnej wersji ustawy z 2015 r. świadczenia (w wysokości 400 zł miesięcznie) dla osób ze statutem działacza opozycji przyznawano tylko na rok i w sytuacji niskich dochodów w gospodarstwie domowym – i gdy dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekraczał kwoty najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2016 r. było to 882,56 zł). Kuchciński ma obecnie wysoki dochód, bo jako szef KPRM w ciągu ośmiu miesięcy tego roku zarobił ponad 162 tys. zł.

16 200 osób w Polsce ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej

Jak podaje „Rzeczpospolitej” Mirosława Wszelaka, rzeczniczka Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w latach 2015–2022 wydano decyzje o potwierdzeniu statusu dla ok. 16 200 osób, natomiast w 2023 r. – dla ok. 460 osób.

Status działacza to także prawo do korzystania poza kolejnością ze służby zdrowia, pięć dni dodatkowego urlopu i 50-proc. zniżka w komunikacji miejskiej.