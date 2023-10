Wybory 2023: Młodzież nie chce głosować na PiS

Gdyby to młodzi decydowali o wyniku wyborów, Prawo i Sprawiedliwość przegrałoby z kretesem – pokazują wyniki prawyborów, które w ostatnich dniach przeprowadzono w części szkół średnich w Polsce. Młodzi skłaniają się raczej ku Koalicji Obywatelskiej, ale także dwóm wyrazistym światopoglądowo partiom – Nowej Lewicy i Konfederacji.

Prawybory w szkołach średnich

We czwartek w Ostrowie Wielkopolskim zakończył się projekt „Młodzi mają głos” organizowany przez Starostwo Powiatowe i Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W prawyborach do Sejmu udział wzięły 1182 osoby (ważnych głosów było 1081). Wśród młodzieży pierwsze miejsce uzyskała Koalicja Obywatelska – 403 głosy co daje aż 37,28 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja z liczbą głosów 229 czyli 21,18 proc. Trzecie miejsca zajęła Nowa Lewica zdobywając 176 głosów- 16,28 proc. Resztę głosów zdobyły kolejno Trzecia Droga oraz Prawo i Sprawiedliwość (9,71 proc) oraz Bezpartyjni Samorządowcy (5,83 proc.)

W wyborach do Senatu oddano 1104 ważne głosy na 1172 wydanych kart do głosowania. Tu również na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga z sumą 569 głosów, co dało im łącznie 52 proc. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja, która zdobyła 282 głosów (26 proc.), potem Bezpartyjni Samorządowcy (13 proc.) oraz Prawo i Sprawiedliwość (11 proc.).

- To pokazuje, że sympatie polityczne wśród młodzieży są nieco inne niż pokazują wynika z sondaży ogólnopolskich. Młodzież chętnie wzięli udział w zorganizowanych w szkole prawyborach, a było one dobrowolne, i przekonała się, że ich głos ma znaczenie. Większość naszych uczniów, którzy mają już prawo głosu, deklaruje, że pójdzie na wybory – mówi Przemysław Zimniak, dyrektor III LO w Ostrowie Wielkopolskim. Taką deklaracje złożyło 79 proc. uczestników.