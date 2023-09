Czy Władysława Kosiniaka-Kamysza martwią wyniki niektórych sondaży? - Jak przypominam sobie wynik PSL, to w poprzednich prawyborach było to 7,5, a w wyborach realnie 8,5. Wczoraj to było 12. To jest dobry prognostyk, jakbyśmy zachowali tę samą proporcję, to by był bardzo dobry sygnał dla nas i dla naszych wyborców - stwierdził.

Ten sondaż wieruszowski i te prawybory pokazują, że z silną pozycją Trzeciej Drogi, opozycja jest w stanie przejąć rządy. Gdzieś straciliśmy możliwość prezentowania niektórych naszych aspektów, dlatego było to takie przytłoczone. Wczorajszy wynik – a był to bardzo duży sondaż – wskazuje, że Trzecia Droga jeszcze zyska, kiedy wyborcy zobaczą nazwiska. U nas są lokalsi, ci, którzy mieszkają obok Was i żyją w lokalnej społeczności - dodał.

- Wczoraj byłem na prawyborach i bardzo dużo pozytywnych sygnałów przyniosło spotkanie z Izą Leszczyną, z Cezarym Tomczykiem z PO, z Pauliną Matysiak z Lewicy. Pozytywne relacje, przywitanie się, wspólna rozmowa, krótkie przekazy - mówił lider PSL o relacjach z politykami innych ugrupowań. - Takie sygnały mogą się pojawić. Ale najważniejsze jest to, żeby każdy odrobił swoją lekcję. Im wynik każdego z naszych komitetów będzie lepszy, tym sukces pewniejszy. Nie powinniśmy podkładać sobie nóg – bez kuksańców, bez uszczypliwości i złośliwości. To jest prośba przede wszystkim do fanów największego ugrupowania opozycyjnego – prosimy o szacunek, my ten szacunek deklarujemy. To niewiele kosztuje, a daje pozytywne efekty - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Wierzę, że te wybory przyniosą odnowę generacyjną"

- Każda formacja, jak idzie do wyborów, to idzie po to, żeby wygrywać. W systemie, w którym funkcjonujemy, premier ma najsilniejszą władzę w Polsce – jest strukturalnie i decyzyjne najsilniejszym ogniwem władzy wykonawczej. Każda formacja chciałaby mieć swojego premiera i każda formacja ma prawo do takich ambicji - powiedział lider PSL. - W żaden sposób nie obawiamy się Rafała Trzaskowskiego, niedawno widzieliśmy się z nim wraz z Szymonem Hołownią na Kampusie. To też jest pokazanie umiejętności dialogu, myślę, że w młodym pokoleniu ta umiejetność dialogu między nami jest na bardzo fajnym poziomie - podkreślił polityk.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział także, że „głęboko wierzy”, iż te wybory przyniosą odnowę generacyjną. - Polacy są zmęczeni sporem, który trwa od prawie 30 lat. Chcą realnych rozwiązań, a niektórzy nie są w stanie tej bariery przeskoczyć. Rozumiem, że to są emocje wynikające ze wspólnych doświadczeń i historii, ale my jesteśmy w stanie powiedzieć: „dość kłótni, do przodu. Czas rozwiązywać problemy” - zapewnił.