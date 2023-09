Michał Kołodziejczak twierdzi, że PiS celowo wpuścił do Polski zboże z Ukrainy. Dlaczego?

- Rolnictwo jest pewną ilustracją tego, co dzieje się w kraju, co dzieje się w innych branżach. To jest przykład jak w soczewce skupiający wszystkie patologie - dodał.



Dziś Ministerstwo Rolnictwa to zlepek ludzi bez kompetencji, pięciu czy sześciu wiceministrów, którzy nie znają się na rolnictwie, ale widać znają się na załatwianiu innych spraw Michał Kołodziejczak, lider Agrounii

A czy zdaniem Kołodziejczaka ktoś z urzędników zarabiał na procederze?



- Ja mogę się domyślać, że zapewne tak było. Każdy w Polsce powinien zrozumieć, że ważne decyzje polityczne często są podejmowane pod czyimś naciskiem - odparł przypominając, że Lech Kołakowski, po odejściu z PiS wrócił do tej partii po otrzymaniu posady w BGK.



PiS wpuścił ukraińskie zboże po to, aby budować nastroje antyukraińskie?

Lider Agrounii porównał też aferę wizową z kwestią wwozu do Polski zboża z Ukrainy.



- Ciekawe kto wysyłał zaproszenia do agrooligarchów na Ukrainę po to, żeby przywozili zboże. Ciekawe czy przypadkowe było mówienie przez ministra i wicepremiera (Henryka) Kowalczyka do rolników nie sprzedawajcie zboża, a w domyśle było: rolnicy nie będą sprzedawali swojego zboża, zrobią miejsce na zboże ukraińskie, które przyjedzie. Ciekawe czy tam ktoś nie przytulił kilka groszy za to, że takie informacje były wysłane - zastanawiał się Kołodziejczak.