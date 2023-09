Samozwańczy król Polski z darmowymi spotami w TVP

Na tym lista podmiotów się nie kończy. Liczy 70 pozycji, z czego część stanowią znane partie i stowarzyszenia. Niektóre nazwy mogą jednak zaskakiwać, a najbardziej – Fundacja im. Króla Leszczyńskiego QUOMODO. Jej założycielem jest właśnie Wojciech Leszczyński, co on sam potwierdza w rozmowie z nami. – Fundacja powstała, by walczyć o Królestwo Polskie metodami demokratycznymi – mówi.

Jak to możliwe, że dostała prawo do spotów w TVP? To skutek liberalnego prawa referendalmego. Wynika z niego, że prawo do emisji bezpłatnych spotów może uzyskać w zasadzie każde stowarzyszenie lub fundacja, jeśli „prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych”.

Spoty mają być emitowane w TVP, w tym w kanałach regionalnych, oraz w Polskim Radio, począwszy od 16. dnia przed dniem referendum. Co będzie chciał przekazać samozwańczy król? Z treści na jego stronie internetowej wynika, że prezentuje on skrajne poglądy, np. twierdzi, że Polską rządzą Żydzi, a szczepienia przeciw Covid-19 służą eksterminacji narodu. Ostatnio ogłosił, że zbliżające się wybory „z punktu widzenia masonerii światowej mają dyscyplinować niepokornych, a tych niezłomnych w samodzielności wyeliminować z Systemu”.

W rozmowie z nami mówi, że treść spotów nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie znajdzie się w nim krytyka idei referendum. – Uważamy referendum za głupotę i za następstwo braku samorządności sejmikowej. W ważnych sprawach król powinien zasięgać opinii sejmików – wywodzi.

Przepisy o kampanii referendalnej powinny być uszczegółowione

Dodaje, że jego fundacja na podobnych zasadach brała już udział w kampanii przed referendum w 2015 roku. Spot wciąż można odnaleźć w internecie. Leszczyński m.in. mówił, że jednomandatowe okręgi wyborcze, których dotyczyło jedno z pytań referendalnych, to „trucizna przyspieszająca zgon Polski i Polaków”. W tamtym spocie nie przedstawił się jako król, jednak było to jeszcze przed rzekomym wybraniem go na monarchę.