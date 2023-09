Giertych chce, by Kaczyński został zbadany wariografem ws. katastrofy smoleńskiej

Roman Giertych w liście otwartym skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego wzywa lidera PiS do tego, by zeznał przy użyciu wariografu „na okoliczność treści swojej ostatniej rozmowy ze Śp. Lechem Kaczyńskim”.