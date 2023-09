- Z naszej perspektywy w ostatnią sobotę stała się rzecz bardziej normalna i logiczna. Wyborcom nie wystarczy powiedzieć już, że trzeba wygrać z PiS-em, bo jest szkodliwy dla Polski. W pełni podpisuję się pod tym stwierdzeniem, ale teraz trzeba też pokazać, dokąd zmierzamy - powiedział polityk. - Analizowaliśmy 100 propozycji, które złożyła KO i znaleźliśmy tam ponad 30 propozycji tożsamych z tym, co proponowaliśmy wcześniej, jako Polska 2050. Cieszymy się, że te propozycje, które proponujemy od jakiegoś czasu znalazły odzwierciedlenie także w programie tworzonym przez KO. Oni w odróżnieniu od nas, PSL i Nowej Lewicy, nie chcieli dotąd rozmawiać o wspólnych punktach programowych z innymi partiami. Rozumieliśmy to tak, że pracują nad swoim programem. Teraz program został pokazany i są konkrety, więc to jest dobry moment, żeby zacząć rozmawiać o tym, co mamy wspólnego, żeby rozmawiać o przyszłej współpracy rządu demokratycznego - dodał.

- Pięć tygodni do wyborów to jest czas niezwykle intensywny. Wszyscy pracujemy codziennie. Konwencje będą i są zaplanowane, nie stracimy też żadnego weekendu, żeby wzmacniać przekaz i pokazywać, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz to liderzy Trzeciej Drogi, a wraz z nimi idzie zupełnie inne, nowe myślenie o polityce. Także myślenie generacyjne - stwierdził Michał Kobosko.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 przyznał, że "zaskakuje go to, że niczym nie zaskakuje PiS”. - Jeżeli jedyną propozycją, która się przebiła są emerytury stażowe – temat, który sam PiS powtarzał od 2019 roku – to się okazuje, że to jest mokry kapiszon. Wszystko wskazuje na to, że PiS nie ma już nic w zanadrzu, nie ma takiej amunicji, jaką zwykł zaskakiwać. To jest słabe i zaskakujące. Jedynym ich pomysłem na tę kampanię jest kampania referendalna - zaznaczył Kobosko.

Michał Kobosko: PiS wykoślawia ideę referendum

Michał Kobosko mówił także o referendum oraz o tym, czy opozycja będzie miała wspólny mianownik, jeżeli o nie chodzi.

Głosy są podobne, choć może akcenty są rozłożone trochę inaczej. My jako Trzecia Droga nie wzywamy w sposób otwarty do bojkotu referendum, bo obawiamy się, że to na lata mogliby zniechęcić Polaków do idei referendum - powiedział. - A ta idea jest niezwykle cenna i potrzebna. PiS tę ideę wykoślawia, bo robi referendum razem z wyborami. To jest chore z definicji, bo wybory to jest referendum nad obecnym rządem. Dlatego my, politycy Polski 2050, powiedzieliśmy, że kart do głosowania z referendum nie pobierzemy 15 października - zapewnił.