Moskwa zadowolona z wyniku obrad grupy G20 w Delhi

Wbrew oczekiwaniom w sprawie Ukrainy doszło do uzgodnienia formuły komunikatu końcowego. Nie ma w nim mowy o rosyjskiej agresji na Ukrainę, mimo że wspomniano o „ogromnych ludzkich cierpieniach” w wyniku wojen. Podkreślono jednak, że niedopuszczalna jest groźba użycia broni nuklearnej. W zamian w komunikacie uwzględniono rosyjskie wezwania do „natychmiastowych i niezakłóconych dostaw zboża, żywności oraz składników do produkcji nawozów z Rosji i Ukrainy”. Oznaczałoby to złagodzenie zachodnich sankcji wobec Rosji w warunkach negocjacji w sprawie eksportu zboża z Ukrainy. Szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow nie krył zadowolenia.

Sprawy te nie były w centrum obrad, chociaż rzutowały na wiele omawianych tematów ekonomicznych spotkania, począwszy od problemów finansowych, gospodarczych czy ekologicznych. W Delhi zakomunikowano o rozszerzeniu grupy G20 o reprezentację Unii Afrykańskiej (UA). Do tej pory kolektywnym członkiem tego gremium była jedynie Unia Europejska. UA zrzesza 55 państw. W zgodnej opinii obserwatorów rozszerzenie G20 jest sukcesem gospodarza szczytu, premiera Narendy Modiego, który dąży do uczynienia z Indii rzecznika interesów tzw. globalnego południa.

Z drugiej strony Indie stają się kluczowym partnerem ogłoszonego w Delhi globalnego projektu logistycznego konkurencyjnego wobec chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku. Ogłoszony w Delhi projekt jest inicjatywą USA z udziałem UE, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Indii. Prezydent Joe Biden mówił o „historycznym korytarzu gospodarczym”. Zdaniem jego doradcy Jake’a Sullivana celem projektu jest promowanie wzrostu w kilku kluczowych regionach, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie swe wpływy stara się wzmacniać Pekin.

W ramach projektu rozbudowane mają zostać sieci komunikacyjne i energetyczne, w tym rurociągi dostarczające produkowany w Izraelu wodór do Europy. Zdaniem „New York Timesa” całość znajduje się w stadium ogólnych deklaracji bez jakichkolwiek konkretnych planów. Projekt ma być finansowany m.in. w ramach inicjatywy UE Global Gateway. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat w ramach tej inicjatywy zostanie zainwestowanych do 300 miliardów euro w infrastrukturę krajów wschodzących. W Brukseli mówi się, że połączenie kolejowe pomiędzy Indiami i Europą przyśpieszy handel o 40 proc. Cały projekt zakłada intensyfikację współpracy Waszyngtonu z Arabią Saudyjską. Na jej rozwoju zależy Waszyngtonowi przygotowującemu grunt do planu uregulowania pokojowego na Bliskim Wschodzie.