Erdogan próbował dyskretnie przekonać przywódców G20 do spełnienia części warunków Rosji

O próbach nakłonienia przywódców państw G20 informuje agencja Bloomberga powołując się na informacje przekazane przez tureckich urzedników.

Erdogan zwrócił się do przywódców o ułatwienie ubezpieczenia eksportu rosyjskich produktów i nawozów w Lloyd's of London. Ankara prosi również o ponowne podłączenie Rosji do systemu płatności międzynarodowych SWIFT.

Lloyd's of London jest brytyjską instytucją finansową, nie jest przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa handlowego, działa na podstawie zbioru ustaw przyjętych przez parlament (Lloyd's Acts), zajmuje się pośrednictwem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Zarządza tym rynkiem i prowadzi nad nim nadzór. Na rynku tym firmy ubezpieczeniowe i osoby fizyczne zawierają transakcje z klientami. Lloyd„s sprzedaje różne ubezpieczenia, zwłaszcza wysokiego ryzyka, specjalistyczne, związane z transportem morskim i lotniczym, reasekuracyjne.