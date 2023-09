Prezydent Macron: Rosyjska flaga nie może pojawić się na igrzyskach olimpijskich

- Prawdziwym pytaniem, które świat olimpijski będzie musiał rozstrzygnąć, jest to, jakie miejsce dać tym rosyjskim sportowcom, którzy mogą być ofiarami tego reżimu - powiedział Macron francuskiej gazecie.

Dodał, że "prawdziwym pytaniem" jest to, jak odróżnić rosyjskich sportowców, którzy wspierają działania wojenne Putina, od tych, którzy są ofiarami reżimu.

- To jest prawdziwe pytanie i dlatego właśnie tutaj środowisko olimpijskie ma, zgodnie ze swoim sumieniem, swoją opinię do wyrażenia i gwarancje do określenia - powiedział francuski prezydent.

- I to musi być zrozumiane przez Ukraińców (...) To jest próba wyważenia, którą będziemy musieli przeprowadzić - dodał.