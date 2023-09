Gdy wiceminister funduszy i polityki regionalnej zwrócono uwagę, że "rzeczy, które mówi Bąkiewicz są straszne", Emilewicz powiedziała, że dla niej "postulat aborcji do dziewiątego miesiąca jest rzeczą straszną". - To jest podważenie podstaw cywilizacyjnych - stwierdziła. - Nie wiem, czy możemy się licytować – jedne czy drugie postulaty. Niedobrze jest, że w ogóle tego typu postulaty znajdują się na pierwszych miejscach - dodała wiceminister.

Emilewicz zwrócono też uwagę, że jest to kwestia światopoglądu oraz że "Bąkiewicz to człowiek, który ma wyrok za to, że pobił kobietę w czasie strajku kobiet”. - Nie chciałabym, żeby te postulaty, zarówno jeden, jak i drugi, stały się podstawowymi postulatami języka w polskiej demokracji - powiedziała w TVN24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.