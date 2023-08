Zgadzam się z fachowcami, którzy doszli do wniosku, że to nie był zamach. Wszystkie argumenty przedstawione przez komisję Macierewicza nie przemawiają do mojej wyobraźni.

Jak zapisał się Antoni Macierewicz w naszej historii?

Trudno mi oceniać kolegę kandydata. Nie chciałbym tego robić, takie taktyki zostawiam PiS – nie będę się w to bawił.

Wyciągają panu różne rzeczy z minionych lat, że był pan w PZPR oraz agenturalną przeszłość. Jak to było?

Kiedy wyjeżdżałem do Londynu, chciałem to wykorzystać do stworzenia znaczącego programu historycznego. Uważałem, że zapisanie się do wywiadu bardzo mi w tym pomoże. I tak się w istocie stało. Nie zdradziłem Polski ani nie działałem przeciwko Polakom. Nie zrobiłem nic złego, ale przecież nie o to chodzi ludziom, którzy mnie atakują.