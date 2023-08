Władysław Kosiniak - Kamysz: Zajmiemy miejsce Konfederacji

Nie obawia się pan, że Trzecia Droga, idąc do wyborów jako koalicja, może utorować drogę do trzeciej kadencji PiS i dać partii większość parlamentarną, jak przed laty lewica?

Trzecia Droga prowadzi do zwycięstwa nad PiS. To jedyna droga, która może odsunąć PiS od władzy. Wybory toczą się o to, kto zajmie trzecie miejsce. Ani jedynka, ani dwójka nie będą mogły stworzyć samodzielnych rządów – tak wynika ze wszystkich sondaży. Albo zajmiemy trzecie miejsce i stworzymy rząd demokratyczny, albo nasze miejsce zajmie Konfederacja, która wejdzie w koalicję z PiS.

Czy gdyby partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wybory, ale potrzebowała koalicjanta, to czy PSL jest w stanie zgodzić się na koalicję rządzącą z PiS?

Nie ma drugiego środowiska tak wiarygodnego jak PSL. Dostawaliśmy propozycje wspólnego rządzenia od PiS, np. w 2006 r. i przy okazji dwóch ostatnich kadencji. Nigdy z takiej oferty nie skorzystaliśmy i nie zamierzamy. Idziemy do wyborów po to, żeby zająć trzecie miejsce, dostać bardzo silny mandat i odsunąć PiS od władzy.