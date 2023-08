- Konstytucja nie tylko upoważnia (do przeprowadzenia referendum), konstytucja do tego zachęca - mówił Morawiecki w kontekście referendum przeprowadzanego przez PiS.

Mateusz Morawiecki o opozycji: Pyta Niemców, jest antydemokratyczna

- Drugi punkt konstytucyjny, który chcielibyście schować do lamusa, mówi o tym, że to naród jest suwerenem w państwie i to naród musi zdecydować, w którą stronę idzie polityka - dodał premier kierując te słowa do opozycji.



- Wy jesteście przyzwyczajeni do tego, że decyzje zapadają w gabinetach polityków, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dyskusje zapadają w rozmowach z Polakami - kontynuował Morawiecki, chociaż referendum, które PiS chce przeprowadzić 15 października jest pierwszym referendum przeprowadzanym przez PiS w czasie ośmiu latach rządów tej partii.

- Na tym polega demokracja, że daje się wypowiadać właśnie narodowi. Daje się przeprowadzać referenda, aby naród mógł o tym decydować - mówił też premier.