Łukasz Warzecha: Referendum. Pomysł Monty Pythona

Czy ważna będzie liczba kart pobranych czy wyjętych z urny – co nie musi być tożsame? Z ustawy wynika wprost, że liczą się karty wyjęte z urny, a nie pobrane, ale niektórzy prawnicy uważają inaczej.

Ma to znaczenie, bo spora liczba wyborców może się połapać, że zostali „wrobieni” w głosowanie w absurdalnym referendum, dopiero po pobraniu kart, które będą im niechybnie wciskane obok kart do głosowania w wyborach. Wtedy będą chcieli z głosowania zrezygnować, tyle że gdyby liczyła się liczba kart pobranych – nic im to już nie da. Pobrali karty, a więc podnieśli frekwencję.

Ale nawet gdyby okazało się, że liczą się karty wyjęte z urn, a nie pobrane, to wyborca, który kartę już pobrał, ale nie chce jej wrzucać do urny, praktycznie nie ma co z nią zrobić. Jeśli wyniesie ją z lokalu, popełni przestępstwo z art. 497a kodeksu wyborczego. Jeśli ją podrze – podpadnie pod art. 248 kodeksu karnego (choć nawet i o to są spory). Oddanie nieważnego głosu też nic nie da, bo nieważny głos na ważnej karcie liczy się wciąż jako udział w wyborach. Karty zaś unieważnić się nie da bez jej zniszczenia – i kółko się zamyka.

Jedyny pewny sposób, żeby w referendum nie brać udziału, to niepobranie karty. Do wielu może to jednak nie dotrzeć.