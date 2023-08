Szymon Hołownia stracił swoją zapasową partię. Dlaczego?

Nowe Centrum w ewidencji partii widniało przez zaledwie kilka miesięcy

Powód wykreślenia był błahy. Partia złożyła po terminie sprawozdanie finansowe za 2021 rok. W takim przypadku przepisy są restrykcyjne i zobowiązują Państwową Komisję Wyborczą, by wystąpiła do sądu o wykreślenie z rejestru. Niefrasobliwość działaczy była tym większa, że Nowe Centrum w 2021 roku nie prowadziło żadnej działalności, a w sprawozdaniu wskazało zero we wszystkich rubrykach.

Co gorsza, obecnie rezerwowa partia mogłaby się przydać Hołowni. Powód? Polska 2050 idzie do wyborów w koalicji z PSL i liczy na uzyskanie subwencji z budżetu. Problem w tym, że PKW kilka miesięcy temu odrzuciła sprawozdanie Polski 2050 za 2021 rok. Może się to powtórzyć odnośnie do kolejnych sprawozdań, bo jednocześnie funkcjonują partia Polska 2050 i Stowarzyszenie Polska 2050, co rodzi wiele ryzyk dla przejrzystości finansów. Działaczom od Hołowni lepiej byłoby kandydować jako inna partia z czystym kontem.

Kolejnym zagrożeniem jest 8-proc. próg dla koalicji. Polska 2050 i PSL mogły łatwo go uniknąć, startując jako partia. W ten sposób działa Konfederacja. Jest koalicją kilku partii, które zarejestrowały parasolowe ugrupowanie o nazwie Konfederacja, dzięki czemu obowiązuje je próg 5 proc. Podobnym tropem mogła iść zapasowa partia Hołowni: zmienić nazwę na Trzecia Droga i wciągnąć na listę działaczy Polski 2050 i PSL. Teraz to już niemożliwe.

Rzeczniczka Polski 2050 przekonuje jednak, że potencjalne rafy czekające na jej partię nie są realnym zagrożeniem. Twierdzi, że Polska 2050 nie spodziewa się odrzucenia kolejnych sprawozdań finansowych. A przed kilkoma dniami Hołownia powiedział, że gdyby bał się progu 8 proc., nie wystartowałby w wyborach.