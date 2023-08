Minister Agnieszka Ścigaj: Działanie Adama Niedzielskiego nie było zbyt profesjonalne

Agnieszka Ścigaj, która w Radiu Wrocław została zapytana o ujawnienie przez Niedzielskiego danych dotyczących recept lekarza, podkreśliła, że nie jest członkiem sztabu PiS, więc nie ma wiedzy na temat politycznej przyszłości ministra zdrowia. Jednak „jako obywatelka” stwierdziła, że „nie było to fortunne postępowanie” Niedzielskiego.

Agnieszka Ścigaj: W kampanii polityk chce jakoś zaistnieć

- Ja wiem, że jest kampania i ona czasem wprowadza różne takie sytuacje, w których polityk chce w jakiś sposób zaistnieć, natomiast uważam, że podejście do tematu i dysponowania ważnymi danymi osobowymi nie było zbyt profesjonalne - podkreśliła.

Czytaj więcej Polityka W PiS „irytacja” wobec Adama Niedzielskiego, ale zmiany ministra zdrowia nie będzie Pozycja Adama Niedzielskiego w PiS jest dziś słaba i w przypadku utrzymania władzy przez Zjednoczoną Prawicę dojdzie do zmiany na stanowisku ministra zdrowia. Ale nie teraz - twierdzi Wirtualna Polska, powołując się na źródła w partii rządzącej.

- Jako minister nie znam nawet takich możliwości, żebym miała dostęp do takich wrażliwych danych i mogłabym je udostępnić - zauważyła minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, odpowiedzialna za sprawy dotyczące integracji społecznej. - Trzeba też brać pod uwagę, że rzeczywiście często jest tak, że się mówi, że do tych danych wszyscy mają dostęp. Nie jest tak, one w jakiś sposób są chronione. Ale na pewno w kampanii czasem politycy próbują pokazać, że mają większe możliwości, niż w rzeczywistości mają - zwróciła uwagę Agnieszka Ścigaj.