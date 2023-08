Magdalena Biejat odchodzi z Sejmu. Startuje do Senatu, bo "jest tam wysoka średnia wieku"

Współprzewodnicząca partii Razem, Magdalena Biejat, nie wystartuje w wyborach do Sejmu. Biejat będzie kandydatką paktu senackiego w wyborach do Senatu - co ujawniła na antenie TVN24.