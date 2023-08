Jarubas zarzuca następnie PiS, że partia ta "zdradziła polską wieś" i ironizuje, iż minister rolnictwa Robert Telus "biega z gaśnicą po piknikach" (to nawiązanie do filmu na TikToku, na którym minister Telus z gaśnicą pokazywał jak "gasi pożar w polskim rolnictwie"). - Rynek polski zalewa już w niekontrolowany sposób nie tylko zboże z Ukrainy, ale także owoce miękkie i drób. Ceny lecą na łeb na szyję - dodaje europoseł PSL.



- Rolnicy mają już dosyć ich arogancji i niekompetencji. Trwają żniwa. Po nich sytuacja będzie jeszcze trudniejsza - podkreśla.

Cel Trzeciej Drogi: Odsunąć PiS od władzy

Pytany o cel Trzeciej Drogi w wyborach Jarubas odpowiada, że jest nim "odsunięcie nieudaczników z PiS od władzy". - I albo Trzecia droga będzie miała dobry, co najmniej kilkunastoprocentowy wynik, albo będzie trzecia kadencja PiS - dodaje. Jednocześnie szef sztabu wyborczego PSL wyklucza możliwość tego, by Trzecia Droga nie weszła do Sejmu (próg wyborczy wynosi dla niej 8 proc. - red.). - Badanie z zeszłego tygodnia tzw. sufitów poparcia wskazują potencjał na 18-19 proc. Kampania właśnie się rozpoczyna - podkreśla.



A co stanie się jeśli po wyborach propozycję stworzenia koalicji przedstawi Trzeciej Drodze PiS?



- Nie po to idziemy do parlamentu, żeby tworzyć rząd z PiS, ale żeby odsunąć ich od władzy - odpowiada Jarubas. Zapewnia też, że doniesienia na temat zakulisowych rozmów PiS z Trzecią Drogą o ewentualnej koalicji to "plotki rozsiewane przez PiS po to, żeby stwarzać pozory, że mają jakąkolwiek zdolność koalicyjną".

Dopytywany czy wyklucza koalicję Trzeciej Drogi z PiS Jarubas odpowiada: "Na 100 proc.". - Będziemy współpracować z partiami demokratycznymi. PiS taką partią nie jest - dodaje.