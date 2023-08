Artur Dziambor, który w lutym br. został wykluczony z Konfederacji, w rozmowie z Radiem Gdańsk stwierdził, że jeżeli jego byłe ugrupowanie wejdzie z kimś w koalicję, to raczej z Prawem i Sprawiedliwością. - Natomiast zaczynam wierzyć w to, co zapowiadają liderzy Konfederacji, czyli to, że będą się stawiali i nie dopuszczą do żadnych rządów - zaznaczył.

Artur Dziambor: Będziemy powtarzali wybory do skutku

Lider Wolnościowców ocenił, że „jest to dość ciekawa strategia”. - Nigdy tego jeszcze nie grano w polskiej polityce. Nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby trzeba było powtórzyć wybory zaraz po wyborach, dlatego, że się żadna partia nie dogadała na rządzenie. Jest to strategia, z którą ja się nie zgadzam, ale przyjmuję, że taką strategię mogli obrać, ponieważ oni to powtarzają w każdym wywiadzie i na każdym kroku - tłumaczył.

Zdaniem Dziambora „jeżeli tak będzie, to czeka nas duży chaos”. - Będziemy mieli rząd techniczny, który będzie trwał przez wiele miesięcy, a może i przez wiele lat. Jeżeli nie zmieni się nagle sytuacja na scenie politycznej i nagle wyborcy nie zdecydują się na przerzucenie swoich głosów na jedną z partii, która nie miała wystarczającej większości, to będziemy powtarzali te wybory do skutku – zwrócił uwagę.



Pytany o przyszłość jego obecnej partii poseł zapowiedział, że „w najbliższych wyborach Wolnościowcy nie wystartują jako samodzielna lista”. - A czy wystartują w ogóle? Zostało jeszcze kilka tygodni do dyskusji. Pozostaję przytomnym obserwatorem tego, co dzieje się na scenie politycznej - zapewnił Artur Dziambor.