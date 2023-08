Jarosław Kaczyński porównuje polityków PiS do wojska. "Musi być bitne, dzielne i odważne"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" podkreślał, że celem jego partii jest powstrzymanie Donalda Tuska przed powrotem do władzy.

- Nie możemy pozwolić, by Polacy nie wiedzieli, jaka jest stawka tych wyborów. Nasi rodacy, idąc do urn, muszą mieć w głowie to zasadnicze pytanie: czy naprawdę chcą, by Tusk wrócił do władzy? - mówił wicepremier.

- Obraz jest jasny: Tusk szkodził polskiej gospodarce, zepsuł Polskę, podważył nasze bezpieczeństwo i polską suwerenność, a potem porzucił kraj dla wysoko płatnej, śliskiej, nawet brudnej pracy w Brukseli. Bo to była praca na rzecz jego patronów, praca, którą zdobył, płacąc polskimi interesami, majątkiem - dodał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS przekonuje, że powrót Donalda Tuska do władzy będzie oznaczać, że "obecne kłopoty będą małą błahostką i nie będzie żadnej nadziei na lepsze".