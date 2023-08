W piątek w Ustroniu odbywa się spotkanie otwarte z Donaldem Tuskiem. Przed nim w sieci premier Mateusz Morawiecki ostrzegał mieszkańców miasta przed spotkaniem z liderem Platformy Obywatelskiej. "Donald Tusk jedzie do Ustronia. Na miejscu mieszkańców zachowałbym podwyższoną ostrożność. Kto wie, może Tusk robi rekonesans przed kolejną likwidacją, albo prywatyzacją? Swój prawdziwy plan zasłaniają różnymi propagandowymi sztuczkami. Ale to nie powinno nas uśpić. Oni są skrajnie niebezpieczni. Rozbroili naszą armię i jeśli wrócą do władzy, zrobią to ponownie" - napisał na Twitterze premier i zaznaczył, że "oni naprawdę są niebezpieczni dla każdej polskiej rodziny".

Tusk: PiS oddał bezpieczeństwo Polaków w ręce takich ludzi jak Macierewicz

Na scenę w Ustroniu Donald Tusk wszedł do piosenki z serialu "Czterej pancerni i pies". - Gustlik mógłby być moim dziadkiem, wcielony do Wehrmachtu, w czasie wojny przeszedł na drugą stronę. Czuję się tu jak w domu, mieliśmy kluby pancernych. Byłem Jankiem Kosem, bo miałem blond czuprynę. Dziś występuję w roli Rudego - zaczął lider PO.

Polityk odniósł się między innymi do kwestii bezpieczeństwa w Polsce. Jak zaznaczył, „to co dzieje się w Polsce i wokół niej to nasze być albo nie być”. - Nie chcemy myśleć o wojnie, płonącej Ukrainie, o Putinie i Łukaszence. Chcielibyśmy myśleć o naszych sprawach. Ale sprawa jest śmiertelnie poważna. Tylko, że rząd PiS nie jest kompetentny, nie radzi sobie. Naraża polskie rodziny na niebezpieczeństwo. I kłamie - powiedział Tusk, odnosząc się zdarzeń w Białowieży. - Dlaczego przez 12 godzin rząd nie widział śmigłowców? Bo od początku oddali bezpieczeństwo w ręce takich ludzi jak Macierewicz - powiedział przewodniczący KO.