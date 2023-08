Ukraińska ofensywa dyplomatyczna pod presją czasu

Głównymi postulatami „formuły Zełenskiego” są m.in.: wycofanie wszystkich rosyjskich wojsk z Ukrainy, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa oraz powołanie międzynarodowego trybunału i pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności. Czy podpiszą się pod tym kraje, które albo neutralnie zachowują się wobec trwającej od półtorej roku wojny, albo co najmniej gospodarczo popierają Rosję Putina? – To nie jest łatwe zadanie, stanowiska są różne. Ale wojna pokaże, kto jest strategicznym partnerem naszego kraju – mówi Paszkow. Uważa, że kolejnym testem dla społeczności międzynarodowej będzie spotkanie Platformy Krymskiej, które w tym roku zostanie zorganizowane w październiku w czeskiej Pradze. Ukraina nie ukrywa, że walczy o obecność tam państw globalnego Południa.

Tymczasem w zachodnich mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje o „koreańskim scenariuszu” dla Ukrainy i zamrożeniu obecnej wojny. – Cały wolny świat jest zainteresowany tym, by ta wojna zakończyła się odbudową prawa międzynarodowego, czyli przywróceniem granic Ukrainy do stanu z 1991 roku. Czy może być inna opcja i działania wojenne ustaną? Teoretycznie to jest możliwe, gdyby Ukraina przestała otrzymywać wsparcie z Zachodu – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej.

– Patrząc na wypowiedzi Trumpa, rozumiemy, że czas dla nas ma ogromne znaczenie. Po za tym nieustannie tracimy w tej wojnie ludzi. Mogą nam dać za rok najnowocześniejszą broń, ale kto będzie ją obsługiwał? Mamy mniej ludności niż Rosja i nasze zasoby ludzkie nie są nieograniczone – dodaje.