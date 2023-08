Jaka przyszłość czeka Trzecią Drogę? Decydujące najbliższe dni

Sobotnia Rada Naczelna PSL i Rada Krajowa Polski 2050 mogą przesądzić, czy obie formacje pójdą do wyborów w ramach stworzonego kilka miesięcy temu przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza projektu „Trzecia Droga”. We wtorek odbyło się spotkanie liderów, a obecnie – jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej" – trwają prace nad konkretnymi elementami porozumienia, w tym umową koalicyjną i podziałem miejsc na listach wyborczych. Od wyniku prac będą zależały ostateczne decyzje.

Przyspieszenie wymusza kalendarz. Już wkrótce – być może w poniedziałek – prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyborów do Sejmu. To uruchomi formalnie cały proces, w tym rejestrację komitetów wyborczych. I chociaż do zbudowania list będzie czas (zakładając, że wybory odbędą się 15 października) aż do 6 września, to rejestracja komitetów wyborczych musi nastąpić wcześniej.

Opozycja dopina też ostatnie szczegóły paktu senackiego. Jego przedstawienie może nastąpić już w najbliższy wtorek, czyli 8 sierpnia.

Wola porozumienia między Polską 2050 a PSL

Nasi rozmówcy zarówno z Polski 2050, jak i PSL zapewniają, że prace nad porozumieniem cały czas trwają, wola dogadania się w sprawie wspólnego komitetu jest, a konkretne jego elementy zostaną ostatecznie wypracowane.