Ukraina opracowała plan na wypadek zabójstwa Zełenskiego przez Rosjan

Kilka tygodni po rozpoczęciu inwazji, czołowy doradca Zełenskiego, Mychajło Podolak, ujawnił, że doszło do co najmniej tuzina poważnych prób zabójstwa prezydenta przez rosyjskie grupy dywersyjne i wywiadowcze, w tym Czeczenów i najemników z Grupy Wagnera, próbujących przedostać się do silnie strzeżonej i monitorowanej dzielnicy rządowej Kijowa.

Zełenski na początku inwazji miał rozpocząć zdalne spotkanie z amerykańskimi senatorami, podczas którego miał powiedzieć, że prawdopodobnie po raz ostatni widzą go żywego.

Po ponad roku wojny zagrożenie nie jest już tak wysokie jak w pierwszych dniach wojny, ale nikt nie ma wątpliwości, że pozostaje wysokie.

W marcu pojawiły się ponowne wezwania do zabicia Zełenskiego po tym, jak wspierani przez Ukrainę, antyputinowscy rosyjscy dywersanci przekroczyli granicę i zaatakowali dwie rosyjskie wioski w obwodzie briańskim.

W tajemnicy planowane wizyty zagraniczne wizyty Zełenskiego

Ze względu na zagrożenie dla jego życia, zagraniczne wizyty Zełenskiego są planowane w największej tajemnicy. Ukraińscy urzędnicy byli wściekli w lutym zeszłego roku, kiedy planowana wizyta w Brukseli wyciekła trzy dni przed jego spodziewanym rozpoczęciem. Rząd Bułgarii obawiał się, że podróż może zostać odwołana w zeszłym miesiącu po tym, jak szczegóły pojawiły się w prasie.