Siergiej Szojgu: Rosja chce wzmocnić współpracę wojskową z Koreą Północną

- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest ważnym partnerem Rosji, z którym łączy nas wspólna granica i bogata historia współpracy - powiedział Siergiej Szojgu, który w stolicy Korei Północnej spotkał się z ministrem obrony KRLD Kang Sun Namem.

Minister obrony Rosji, cytowany przez służby prasowe kierowanego przez siebie resortu, wyraził nadzieję na "konsekwentne rozwijanie stosunków dwustronnych" oraz "wzmacnianie współpracy" między Rosją a Koreą Północną.

Szojgu przybył do Pjongjangu we wtorek wieczorem, by - jak podały oficjalne źródła - przewodząc rosyjskiej delegacji wziąć udział w uroczystościach z okazji 70-lecia rozejmu, kończącego wojnę koreańską. Minister przekonywał, że w okresie powojennym współpraca między Moskwą a Pjongjangiem przybrała na sile.