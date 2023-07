Sprawa Joanny z Krakowa: Zbigniew Ziobro zarzuca kłamstwo TVN

Ziobro zaczął od tego, że w czasie, gdy dochodziło do interwencji policji, w sprawę nie była zaangażowana prokuratura.

- Prokuratura nie nadzorowała tych czynności, ponieważ nie były to czynności związane z postępowaniem karnym, jak kłamliwie przedstawiał TVN, że chodziło o aborcję i postępowanie związane z aborcją. To były czynności związane z ratowaniem życia kobiety, która chciała popełnić samobójstwo. Nie było to działanie związane z tym, że chciała popełnić, czy popełniła aborcję - podkreślił.

Kłamstwem były informacje jednej ze stacji, która żerując na chorej osobie, biednej w tym sensie, która wymaga wsparcia i pomocy, tworzy atmosferę napaści Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny

- Nie mieliśmy do czynienia z lekarzem-ginekologiem, jak mówiono na początku, tylko z lekarzem psychiatrą. Nie mieliśmy do czynienia przypadkiem z lekarzem-psychiatrą, lecz dlatego, że ta pani leczyła się u tej pani doktor, do której zadzwoniła prosząc o pomoc w desperacji - kontynuował Ziobro.



- Pani lekarz-psychiatra, która znała swoją pacjentkę uznała, że jej stan w wysokim stopniu uprawdopodabnia, ze popełni samobójstwo i jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest tego rodzaju interwencja. Nie dzwoniła do prokuratury, by wszczynać postępowanie, ale po to, by pomóc kobiecie, aby nie zabiła sama siebie, bo miała wyrzuty sumienia, stwierdziła, że zabiła własne dziecko i teraz chce zabić siebie, bo ma wyrzuty sumienia - stwierdził też Ziobro.