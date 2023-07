Sondaż CBOS: Przewaga PiS nad KO stopniała do 0,9 pkt. proc.

Głos na Prawo i Sprawiedliwość (razem z partiami satelickimi: Suwerenną Polską, Partią Republikańską i Kukiz'15) zadeklarowało w lipcu 29,1 proc. ankietowanych przez CBOS. Oznacza to spadek poparcia o rekordowe w całym zestawieniu 4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania sprzed miesiąca. Na drugim miejscu w badaniu znalazła się Koalicja Obywatelska - obecnie chce na nią zagłosować 28,2 proc. odpowiadających w sondażu. W tym przypadku w ostatnich tygodniach poparcie urosło o 1,6 pkt. proc. To z kolei największy wzrost wśród wszystkich notowanych ugrupowań.



Reklama

Na trzecim miejscu w badaniu jest Konfederacja, po wzroście poparcia o 0,8 pkt. proc. W lipcu ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena wskazało 8,6 proc. pytanych.

Badanie CBOS: Konfederacja umocniła się na trzecim miejscu

Kłopoty z uzyskaniem wyniku pozwalającego na udział w podziale mandatów w Sejmie mogłyby mieć Trzecia Droga i Lewica. Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którą obowiązuje ośmioprocentowy próg wyborczy, uzyskała w sondażu CBOS 5,5 proc. poparcia, przy wzroście o 0,9 pkt. proc. Z kolei wspólna lista Nowej Lewicy i partii Razem została wybrana przez 4,6 proc. ankietowanych (spadek o 0,4 pkt. proc.). Jednak niemal co piąty pytany przez ośrodek, nad którym formalnie nadzór sprawuje premier, wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”. Po odliczeniu wyborców niezdecydowanych Trzecia Droga i Lewica mogłyby się znaleźć ponad progiem.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 3-16 lipca ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej próbie 1004 pełnoletnich mieszkańców Polski.