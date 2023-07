W tym tygodniu do internetu trafiły maile ze skrzynki byłego szefa KPRM Michała Dworczyka. Były współpracownik w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim relacjonował swoje rozmowy z politykami Konfederacji.

Na temat maili wypowiedział się na antenie TVN24 poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

- Oni by chcieli nas kupić, przy wyborach kopertowych wasi (PiS) emisariusze przy wyborach kopertowych przychodzili i pytali za ile się sprzedamy. Jesteśmy jedyną formacją, która żadnego posła nie straciła na rzecz obozu rządzącego. Z maila Dworczyka wynika, że ktoś dzwonił do kogoś przed II turą wyborów prezydenckich - powiedział.

- A Trzaskowski to się do nas nie przymilał? Pamiętam jeszcze jak Trzaskowski mówił, że będzie chodził na Marsze Niepodległości i ma takie wolnorynkowe poglądy jak wyborcy Krzysztofa Bosaka. Wszyscy przed II turą wyborów prezydenckich się przykolegowywali do Konfederacji i wszyscy teraz będą atakować Konfederację, bo boicie się alternatywy - dodał.