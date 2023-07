Szczyt NATO w Wilnie. Prezydent Andrzej Duda: Polska nie załatwia nic dla siebie

Prezydent udzielił wypowiedzi dla mediów w Wilnie, gdzie we wtorek rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Andrzej Duda wypowiadał się w językach angielskim i polskim.

Prezydent wyraził nadzieję, że szczyt będzie "skuteczny" i ważny jeśli chodzi o podjęte na nim decyzje. - Mamy do omówienia kilka bardzo interesujących tematów - zaznaczył. - Mam nadzieję, że podejmiemy ważne decyzje dla NATO, dla Ukrainy, a także dla wschodniej flanki NATO, ponieważ jestem prezydentem Polski i wschodnia flanka szczególnie mnie interesuje - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Szczyt NATO w Wilnie. Siemoniak: Teraz jak najwięcej dla Ukrainy Kiedy Ukraina wejdzie do NATO? Były szef MON Tomasz Siemoniak (PO) powiedział w Radiu Zet, że trudno prorokować, ponieważ perspektywa zakończenia wojny Rosji z Ukrainą jest odległa.

Przystąpienie Szwecji do NATO. Prezydent Duda komentuje

W poniedziałek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zgodził się na jak najszybsze przesłanie tureckiemu parlamentowi wniosku akcesyjnego Szwecji do NATO i zapewnienie ratyfikacji. Pytany o tę decyzję prezydent Duda powiedział we wtorek, że to "bardzo dobra wiadomość". - Czekaliśmy na nią do ostatniej chwili. Mieliśmy nadzieję, że ta akceptacja jednak będzie, bo to jest rozsądne rozwiązanie - dodał.

- Obecność zarówno Finlandii, która jest już częścią NATO, jak i Szwecji, która - wierzę w to głęboko - w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, z całą pewnością ogromnie wzmacnia Sojusz Północnoatlantycki, zwłaszcza w tej naszej części Europy, w Europie Środkowej, tutaj od północy - kontynuował Andrzej Duda.