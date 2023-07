Szczyt NATO w Wilnie. Tomasz Siemoniak: Teraz jak najwięcej dla Ukrainy

- Erdoğan dał bardzo mocny sygnał "jestem po stronie Zachodu, lata chłodu między Turcją a NATO za nami". Uważam, że tutaj Stany Zjednoczone, jak zawsze odegrały, decydującą rolę - komentował Siemoniak.

Zdaniem byłego szefa MON, w zamian za odblokowanie sprawy wstąpienia Szwecji do NATO Turcja mogła uzyskać "odblokowanie różnych programów wojskowych", w tym "kwestie samolotów". Tomasz Siemoniak wyraził pogląd, że Turcja zrozumiała, że "jej siła od kilkudziesięciu lat bierze się z tego, że jest w NATO, jest ze Stanami Zjednoczonymi, jest z Zachodem".

- To wszystko jest ważne dla Polski - i wejście Szwecji, i to, że Turcja wraca na tę jasną stronę w sposób bardzo jednoznaczny. Patrząc na kwestie bezpieczeństwa w Europie, Turcja ma bardzo ważne znaczenie. To jest druga armia w Sojuszu, po amerykańskiej, to jest liczny kraj, to jest kraj muzułmański, który daje Zachodowi dobrą relację do innych państw muzułmańskich - podkreślił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Dobrze się zaczyna ten szczyt i oby się dobrze skończył - powiedział, odnosząc się do szczytu NATO w Wilnie. - Na razie wszystko wygląda na to, że Zachód skonsolidowany, Zachód z inicjatywą, Zachód nie bojący się Rosji, niech to się przełoży dziś i jutro na konkretne decyzje - mówił.

Ukraina w NATO? Siemoniak: Biden ma rację

Odnosząc się do kwestii ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO Tomasz Siemoniak powiedział, że prezydent USA Joe Biden "ma rację mówiąc o tym, że natychmiastowe przyjęcie Ukrainy do NATO oznaczałoby, że wchodzimy w wojnę - działa artykuł piąty".