- Ta sprawa musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. W połowie czerwca Sejm przegłosował projekt uchwały, która wyraża sprzeciw wobec tzw. paktu migracyjnego. Kaczyński oświadczył, że rząd zorganizuje referendum w tej sprawie. – My się na to nie zgodzimy. Na to nie zgadza się także naród Polski – stwierdził. Referendum miałoby się odbyć najpewniej razem z wyborami parlamentarnymi w październiku.

Premier Mateusz Morawiecki na początku lipca potwierdził, że rząd planuje przeprowadzić jednego dnia wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji imigrantów. - Dzięki temu koszty będą niższe - tłumaczył.

Posłowie PiS złożyli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o referendum

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Celem jest umożliwienie przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, co wybory powszechne.

Referendum ws. relokacji migrantów dzieli Polaków

Pomysł referendum w sprawie relokacji migrantów w związku z paktem azylowym UE dzieli Polaków na prawie równe połowy. W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” 50,3 proc. respondentów opowiada się (zdecydowanie lub raczej) za jego przeprowadzeniem w tym roku, 47 proc. jest (zdecydowanie lub raczej) przeciwne temu pomysłowi, a 2,8 proc. nie ma zdania.