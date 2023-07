Premier zapowiada ekshumację wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej

- Dzisiaj nie tylko pamiętamy o ofiarach tamtych strasznych zbrodni, ale także pamiętajmy, że ofiarami byli ci, którym udało się przeżyć. Usłyszałem dziś historię o kobiecie, która ukryła się za figurą Matki Boskiej i przeżyła, bo nie została zauważona. Oni nosili w sobie traumę tamtego strasznego dramatu do końca swoich dni, a niektórzy noszą ją po dziś dzień - mówił.

- Na wielkich połaciach tej części II RP zginęło, zostało zamordowanych, w okropny sposób wielu Polaków. Chutory, wsie, które kwitły przez stulecia, zniknęły z powierzchni ziemi - dodał.



- Dziś, w 80. rocznicę krwawej niedzieli, nie tylko wspominamy tamten czas, ale wołamy o odnalezienie wszystkich miejsc pochówku po to, aby móc ekshumować ofiary i godnie je pochować. Nie spocznę dopóki ostatnia ofiara zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana. To nasze obowiązki, nasza spuścizna, jesteśmy to winni wszystkim, którzy wtedy żyli i przeżyli, lub nie przeżyli tej hekatomby - przekonywał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki oddaje hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

- Dzisiaj składam hołd w imieniu Rzeczpospolitej wszystkim pomordowanym wtedy Polakom, pomordowanym w latach 1943-1945 w czasie zbrodni wołyńskiej. Wzywam was nasi przodkowie, nasze siostry, nasi bracia, stańcie do apelu. Wzywam was, abyście byli świadkami i opiekunami dobrej przyszłości naszych narodów - zakończył premier.