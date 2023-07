Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko nagłośniła w sieci sprawę kolejnej ministerialnej dotacji dla Fundacji Tadeusza Rydzyka. "Ministerstwo Obrony Narodowej przelało fundacji Rydzyka 140 tys. zł na „manewry proobronne" i przeszkolenie młodzieży do zawodowej służby wojskowej. Oni to zrobili na serio, więc serio pytam: Co dalej? Toruński biznesmen marzy, by zostać generałem?" - czytamy we wpisie opublikowanym przez Łośko na Twitterze.

140 tys. zł dla fundacji Tadeusza Rydzyka od MON

Posłanka KO odniosła się w ten sposób do tego, że Fundacja Lux Veritatis, której założycielem jest redemptorysta Tadeusz Rydzyk, otrzymała od Ministerstwa Obrony Narodowej 140 tysięcy złotych na organizację i przeprowadzenie akcji "Manewry PROobronne”. Jak czytamy w opisie projektu, ”Fundacja przygotowała cykl szkoleń dla młodzieży, których celem jest zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw proobronnych oraz przygotowanie do zawodowej służby wojskowej młodzieży”.

"Gazeta Wyborcza” informuje, że wartość projektu to 273 tys. zł. 140 tys. zł Fundacja Tadeusza Rydzyka otrzymała od Ministerstwa Obrony Narodowej.

"Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania znacząco wpłynie na zainteresowanie młodych ludzi wstąpieniem do szeregów Wojska Polskiego. Powyższe działania wpłyną na świadomość odbiorców projektu i rolę, jaką niesie służba wojskowa. Będzie to miało na celu przygotowanie się do roli służby Ojczyźnie. Świadomego wyboru wstąpienia do Wojska Polskiego i idących za tym konsekwencji oraz roli społecznej" - czytamy w informacji opublikowanej przez Fundację Lux Veritatis, który cytuje „Gazeta Wyborcza".