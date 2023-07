Włodzimierz Czarzasty o słowach Donalda Tuska o imigracji: Tragedia sformułowania

- Będzie trzeba zacząć od pytania, które będzie stawiane. Opozycja w tej sprawie powinna się dogadać i mówić jednym głosem. W tej sprawie powinniśmy usiąść, jestem co do tego przekonany, że po stronie Lewicy jesteśmy otwarci. Nie można mówić różnymi głosami w tej sprawie - przekonywał Czarzasty.

- UE niczego Polsce nie chce narzucać, w związku z tym trudno jest uczestniczyć w kłamstwie. Będziemy przeciwko temu referendum głosowali, bo jest to związane tylko z procesem wyborczym. W Polsce jest potrzebna rozsądna polityka migracyjna. 550 tys. Polaków jest mniej niż rok temu. 50 tys. dzieci się rodzi mniej co rok - mówił też lider Lewicy.

- Na 380 powiatów kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych brakuje w 363 powiatach, pielęgniarki położne - 336, psycholodzy, psychoterapeuci - 329, spawacze - 304, elektrycy, elektromechanicy - 299, itd., itd. - wyliczał Czarzasty.

- Trzeba powiedzieć jasno i precyzyjnie: każda z osób ma być na granicy przed wpuszczeniem sprawdzana - zaznaczył. Jak dodał sprawdzane mają być jej "kwalifikacje", a także "to, co było przed przyjazdem do Polski, wszystkie sprawy związane z zachowaniem tej osoby".



- Jeśli nie będziemy sprawdzali, to będziemy mieli problem, bo doprowadzimy do tego, do czego można doprowadzić przez złą politykę migracyjną - ostrzegł Czarzasty.