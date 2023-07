Lewica zaczyna etap wakacyjny. W planach m.in. konwencja o rozliczeniu PiS

Czym chce się wyróżniać Lewica?

Kolejne spotkania w lipcu planowane są m.in. w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Jelitkowie, w Malborku, Mikołajkach, Mrągowie, a także w Pucku. Lewica ma pojawiać się – co widać po tej liście miast – również w miejscowościach wypoczynkowych. I to w formule dostosowanej do okoliczności. – To będzie kampania uśmiechniętych ludzi, którzy zapraszają na grilla i dobrą muzę – zachęcał Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

A politycy i polityczki Lewicy, z którymi rozmawialiśmy, akcentują jeszcze jedno: że Lewica tworzy ekipę – w której nie ma jednej dominującej postaci, tak jak to dzieje się w innych partiach, przede wszystkim w Platformie. Widać to także w trakcie spotkań i konferencji prasowych. Wraz z programem opartym na usługach publicznych ma to wyróżniać Lewicę na tle innych partii.

To wszystko razem powinno dać efekt jesienią, gdy – już po rejestracji list i komitetów – rozpocznie się formalnie kampania wyborcza. Wakacyjna trasa Lewicy ma być więc fundamentem pod kolejne miesiące.